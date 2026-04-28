Uno studio recente ha evidenziato che assumere grandi quantità di alcol in poche ore può avere conseguenze più gravi rispetto a un consumo moderato nel tempo. Il rapporto tra episodi di consumo e danni al fegato grasso si è rivelato più diretto di quanto si pensasse, evidenziando come il corpo non riesca a compensare le puntate di eccesso. I ricercatori hanno analizzato vari casi e raccolto dati sulla relazione tra consumo di alcol e salute epatica.

Molti di noi hanno in mente una specie di contabilità personale sull'alcol: durante la settimana si beve poco o niente, poi il sabato sera si recupera, magari con qualche bicchiere di troppo. Una logica da "quota settimanale" che sembra ragionevole, quasi virtuosa. Ma uno studio appena pubblicato su Clinical Gastroenterology and Hepatology suggerisce che non lo è affatto, almeno per quel che riguarda il fegato. La ricerca ha analizzato dati raccolti tra il 2017 e il 2023 su oltre 8.000 adulti con steatosi epatica metabolica, cioè il cosiddetto fegato grasso, che colpisce circa un adulto su tre ed è legata a sovrappeso, obesità, diabete di tipo 2, pressione alta e colesterolo elevato.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Alcol e fegato grasso: chi concentra i drink in poche ore rischia molto di più

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