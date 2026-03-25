Circa il 30% della popolazione mondiale soffre di steatosi epatica associata ai robot, nota come MASLD, una condizione caratterizzata da fegato grasso che può evolvere in complicazioni più gravi. Attualmente, non sono disponibili terapie specifiche e efficaci per questa patologia. Recenti studi hanno individuato una vitamina comune come possibile aiuto nel migliorare il metabolismo coinvolto nella malattia.

La steatosi epatica associata ai robot (MASLD) colpisce circa il 30% della popolazione mondiale e finora non esistono terapie mirate ed efficaci. Un gruppo di ricerca internazionale guidato dal professor Jang Hyun Choi presso l’UNIST, in collaborazione con il professor Hwayoung Yun della Pusan National University e il professor Neung Hwa Park dell’Ulsan University Hospital, ha identificato il microRNA-93, noto come miR-93, come un regolatore centrale nella malattia, aprendo nuove prospettive terapeutiche. Il miR-93 è una piccola molecola di RNA che regola l’attività di alcuni geni nelle cellule del fegato. Nei pazienti con MASLD e nei modelli animali, i livelli di miR-93 risultano insolitamente elevati, favorendo l’accumulo di grasso, l’infiammazione e la formazione di cicatrici. 🔗 Leggi su Cibosia.it

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