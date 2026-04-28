Alcaraz l’allarme dalla Spagna | a rischio anche Wimbledon

In Spagna si sollevano preoccupazioni riguardo al ritorno in campo di Alcaraz, alle prese con un problema al polso che lo ha costretto a saltare la stagione sulla terra battuta. La sua assenza prolungata ha suscitato l’interesse di molti, mentre l’allenatore ha consigliato di attendere con pazienza eventuali aggiornamenti. La possibilità che il tennista possa partecipare a Wimbledon sembra complicata, considerando le difficoltà fisiche ancora da risolvere.

Dopo il problema al polso e il forfait sulla terra, crescono i dubbi sul rientro dello spagnolo. Corretja: “Serve pazienza”. L’infortunio al polso di Carlos Alcaraz continua a preoccupare. Il problema, accusato durante il primo turno dell’ATP 500 di Barcellona, ha costretto il tennista spagnolo a fermarsi, rinunciando ai Masters 1000 di Madrid e Roma e anche al Roland Garros, dove si presentava da campione in carica. Uno stop pesante, che apre scenari importanti anche per la corsa al ranking ATP, con Jannik Sinner che potrebbe approfittarne. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface.🔗 Leggi su Sportface.it

Alcaraz Wins INSANE Point vs Sinner at Wimbledon Final

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