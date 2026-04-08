Ormai da tempo la parola d'ordine è semplificazione. La burocrazia deve essere snellita e resa più chiara e fruibile per i cittadini. Agenzia delle Entrate ha deciso di muoversi in tale direzione, e ha da poco introdotto un nuovo sistema di riscossione, ossia un più moderno servizio "Situazione debitoria – Consulta e paga". Con il nuovo modello, i contribuenti riusciranno più facilmente a consultare la loro situazione fiscale, trovando le loro cartelle, ma anche eventuali avvisi, importi ancora da versare o somme già pagate. Non solo, sempre all'interno del servizio potranno anche verificare se ci sono procedure in corso. In sostanza, si tratta di un cambiamento strutturale, che però non va a modificare le norme vigenti, sia chiaro. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Debiti, avvisi, rate e cartelle: l'Agenzia delle Entrate semplifica, come funziona il nuovo servizio "Consulta e paga"

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