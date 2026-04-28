E’ polemica dopo la deposizione delle liste. Sauro Longhi, candidato sindaco per " Progetto Loreto ", afferma: "Abbiamo depositato la lista "Progetto Loreto": 16 persone con competenze diverse, pronte a contribuire alla rinascita della nostra città. Ho incontrato il consigliere uscente Paolo Albanesi per proporgli di non disperdere il lavoro svolto negli ultimi cinque anni più uno in Consiglio comunale, evitando la presentazione di una quarta lista. Nell’incontro, franco e leale, nella nostra sede elettorale, ha riconosciuto competenze, valori e progettualità nella squadra e ha deciso di rinunciare alla propria lista. Come già ribadito, siamo una lista di impegno civico al servizio di Loreto senza alcun apparentamento o accordi sottobanco, né ora né in futuro, con partiti politici.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Albanesi si allea con Longhi e rinuncia alla propria lista

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