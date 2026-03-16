Primarie Avs si complimenta con Battaglia e conferma una propria lista alle elezioni comunali

Alleanza Verdi Sinistra ha espresso soddisfazione per la partecipazione alle primarie di ieri a Reggio. La nota ufficiale dell'organizzazione include anche i complimenti rivolti a Battaglia, e conferma che presenterà una propria lista alle prossime elezioni comunali. Nessun altro dettaglio sui protagonisti o sui numeri viene fornito in questa comunicazione.

I complimenti di Demetrio Delfino e Gerardo Pontecorvo di Alleanza Verdi Sinistra Reggio Calabria a Massimo Canale e Giovanni Muraca "per averci messo il cuore" In una nota Alleanza Verdi Sinistra ha espresso soddisfazione per la straordinaria partecipazione delle cittadine e cittadini di Reggio alle primarie di ieri. "Questo conferma il fatto che Avs ha avuto pienamente ragione a spingere fin dall'inizio per questo metodo democratico e partecipativo. Le persone si sono sentite finalmente chiamate in causa e coinvolte direttamente nella scelta". Per Demetrio Delfino e Gerardo Pontecorvo "un esercizio di democrazia, appunto, che oltre a fare incontrare finalmente le persone ha rafforzato la coalizione infatti da oggi tutti noi lavoreremo per lo stesso obiettivo. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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