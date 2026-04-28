Alatri Teatro tra Storia e Spiritualità Al di là del loggione

A Alatri si svolge la terza edizione della rassegna teatrale intitolata “Teatro tra Storia e Spiritualità”, organizzata dal Comune con il supporto della Regione Lazio – Direzione Cultura. La manifestazione si concentra sulla promozione del patrimonio culturale attraverso rappresentazioni dal vivo. La rassegna si intitola anche “Al di là del loggione” e ha riscosso un buon riscontro tra il pubblico.

Prosegue con successo la terza edizione della rassegna teatrale “Teatro tra Storia e Spiritualità”, promossa dal Comune di Alatri con il contributo dalla Regione Lazio – Direzione Cultura – per la valorizzazione del patrimonio culturale attraverso lo spettacolo dal vivo. Lo scorso 26 aprile la.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

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