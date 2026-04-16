Alatri eventi del progetto Teatro tra Storia e Spiritualità

A Alatri sono in programma tre eventi culturali che fanno parte della terza edizione del progetto “Teatro tra Storia e Spiritualità”. La città si prepara ad accogliere spettacoli e iniziative legate al teatro e alla spiritualità, promosse per valorizzare il patrimonio storico e culturale locale. Gli appuntamenti sono stati annunciati come parte di un programma volto a coinvolgere il pubblico e a mettere in risalto le tradizioni della zona.

La città di Alatri si prepara ad accogliere tre eventi culturali di alto profilo artistico e culturale, nell'ambito del Progetto “Teatro tra Storia e Spiritualità” terza edizione. Il Progetto curato dal Comune di Alatri e finanziato dalla Regione Lazio -Direzione Cultura- mira alla valorizzazione.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Notizie correlate Storia e Misteri 2026: viaggi tra storia e spiritualitàIl programma, in onda in chiaro su Telenova (canale 18 del digitale terrestre in Lombardia, Piemonte orientale e provincia di Piacenza, e ovunque in... Un cammino verso la Verna tra storia, arte e spiritualità nella Toscana del ‘400Arezzo, 26 marzo 2026 – Un viaggio tra tempo, arte e spiritualità nella Toscana del ‘400. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Il Distretto Socio-Assistenziale FR A inaugura lo Spazio Multifunzionale per adolescenti del progetto DesTEENazione; Supino, Al Palazzo dello Sport un incontro sui temi della legalità; Sora – Mini Olimpiadi Studentesche: al via il programma con la presentazione del libro Vincitori e vinti: da Olimpia 776 a.C. a Brisbane 2032; Frosinone, nuovo sfregio sacrilego: decapitata un'altra statua della Madonna. Terzo caso, l'ira del sindaco. Alatri – Il Distretto Socio-Assistenziale inaugura lo Spazio Multifunzionale per gli adolescenti del progetto DesTEENazioneTra le attività previste figurano: percorsi di aggregazione e accompagnamento socio-educativo, educativa di strada, patti educativi di comunità, progetti di riconciliazione tra scuola e territorio, su ... tunews24.it Alatri, inaugura lo Spazio Multifunzionale per adolescenti del progetto DesTEENazioneIl 24 aprile a Palazzo Stampa l’apertura del centro dedicato ai giovani: presente il viceministro Maria Teresa Bellucci, focus su inclusione e contrasto alla dispersione scolastica ... tunews24.it Qual è il ruolo della politica nella valorizzazione del territorio Ne abbiamo parlato con Tarcisio Tarquini, giornalista e critico letterario, ex presidente del Conservatorio e oggi presidente dell’associazione Gottifredo di Alatri Puntata completa su YouTube da facebook