Al Centro di Alatri 1 maggio | un' esperienza tra Storia Arte e Fede

Il 1 maggio, nel centro di Alatri, si svolgerà un evento con visite guidate gratuite dedicate a esplorare le mura megalitiche e il labirinto della città. L'iniziativa mira a far conoscere i siti storici, artistici e religiosi del luogo. L'appuntamento prevede un percorso tra le testimonianze più antiche e i luoghi simbolici della città, aperto a tutti coloro che vogliono scoprire il patrimonio locale.

"Al Centro di Alatri": Un'esperienza tra Storia, Arte e Fede.Cercate un piano per il weekend lungo? Vi portiamo a camminare sulla storia! Dalle mura megalitiche ai misteri del labirinto, Alatri è pronta a stupirti con una giornata di visite guidate totalmente GRATUITE.Ecco cosa non puoi perderti.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Notizie correlate Napoli tra Storia e Simboli: mostra personale di Maurizio Romeo al Centro d’Arte PoyelStasera Tutto è Possibile, le pagelle: De Martino non la racconta giusta (5), Paolantoni è Sandokan (8), l'opaca parodia di Gerry Scotti (4) Venerdì... Comacchio ricorda 450 anni di Francescanesimo: un anno di eventi tra storia, fede e arte per la città lagunare.Comacchio si prepara a un anno di celebrazioni dedicate a San Francesco d’Assisi, inaugurato oggi pomeriggio con una solenne cerimonia al Santuario... Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Federazione Italiana di Bocce - Pétanque: ad Alatri la seconda tappa del IV Torneo Nazionale Integrato; Incidente e rissa sfiorata ad Alatri, al volante di una BMW senza patente né assicurazione, nei guai un 20enne; 25 Aprile 2026: Anniversario della Liberazione ad Alatri; Apre DesTEENazione: Palazzo Stampa torna a vivere e lo fa per i ragazzi. Ad Alatri, per l’inaugurazione di un altro Centro di aggregazione giovanile “desTEENazione”. Prende vita circondato da un entusiasmo travolgente. Sono rimasta profondamente colpita dalle note dell'orchestra e dall'energia dei tantissimi giovani che hanno tra - facebook.com facebook