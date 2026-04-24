Gonnostramatza | tra riti antichi e il dolce segreto di su Gatou

A Gonnostramatza si tiene la diciassettesima edizione della Sagra de su Gatou, una tradizione che si svolge ogni primo maggio. La manifestazione mette in mostra riti antichi e il dolce segreto di questa specialità locale, attirando visitatori e appassionati della cultura tradizionale. La festa è un momento di incontro e di celebrazione delle usanze che si tramandano da generazioni nella comunità.

? Cosa sapere Gonnostramatza celebra il primo maggio con la diciassettesima edizione della Sagra de su Gatou.. La rassegna unisce la tradizione del dolce alle celebrazioni per gli antichi mestieri locali.. Il primo maggio a Gonnostramatza celebrerà la sua diciassettesima edizione della Sagra de su Gatou unendo il rito della tradizione alla ventiquattresima rassegna dedicata agli arti e ai mestieri locali. L’evento, che vede la regia della Pro Loco Su Tramatzu insieme all’amministrazione del comune, trasformerà il borgo in un palcoscenico dove il lavoro manuale e le radici della comunità si incontrano in una giornata di festa. La programmazione del venerdì prevede un inizio solenne alle ore 10 con la processione dedicata a San Giuseppe artigiano, figura che lega indissolubilmente la fede al valore del saper fare.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Gonnostramatza: tra riti antichi e il dolce segreto di su Gatou Notizie correlate Festa di Sant’Agata a Catania: riti antichi, fede popolare e tradizioni che animano la città con riti secolari.Ogni anno, il 5 febbraio, Catania si trasforma in una città che respira fede, memoria e tradizione. Pasqua nel Sud Italia: tra Sicilia e Calabria, riti antichi tra fede, teatro e tradizioneIl “Co-Bedding” nei neonati prematuri: Il caso delle gemelle Brielle e Kyrie Jackson come catalizzatore scientifico.