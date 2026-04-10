Dal 13 al 18 maggio, la piazza principale di Metz ospiterà l’evento BellissiMetz 2026!, durante il quale si svolgeranno sfilate e degustazioni di prodotti tipici veronesi. La manifestazione mira a portare la cultura e i sapori italiani nel centro della città francese, creando un ponte tra i due Paesi attraverso eventi dedicati alla moda e alla gastronomia. La piazza si trasformerà in un punto di incontro tra tradizioni italiane e francesi.

Dal 13 al 18 maggio, la piazza principale di Metz, Place d’Armes, si trasformerà in un vero e proprio avamposto della cultura e del gusto italiano grazie all’iniziativa BellissiMetz 2026!. L’evento, promosso dal consolato generale d’Italia nella città francese, vedrà la partecipazione di circa trenta produttori e artigiani giunti direttamente dalla nostra penisola per presentare le proprie eccellenze. Quest’anno, il cuore pulsante della manifestazione sarà dedicato alla città di Verona, che porterà con sé un intero percorso tra tradizioni gastronomiche e fascino storico. L’eccellenza veronese e il mosaico dei sapori mediterranei. Il dell’appuntamento punterà con decisione sul patrimonio di Verona, offrendo ai visitatori uno spazio progettato per valorizzare le produzioni locali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Metz si tinge di Italia: sfilate e sapori veronesi in Francia

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