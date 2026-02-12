Carnevale Napoletano | 4 giorni di festa con sfilate mercatini e giochi per tutti!

Quattro giorni di festa a Bacoli tra sfilate, mercatini e giochi per tutte le età. La città si prepara a vivere il Carnevale con eventi che coinvolgono grandi e bambini, tra carri colorati e tanta allegria. Le strade si riempiono di musica e di persone pronte a divertirsi, mentre gli organizzatori annunciano il programma ufficiale. La festa promette di portare un’aria di festa e spensieratezza nel cuore della cittadina.

Carnevale di Bacoli 2026: Date e Programma. Il Carnevale di Bacoli, un evento attesissimo che si svolge nel cuore del Napoletano, prenderà il via il 14 febbraio 2026, coinvolgendo la comunità locale in una festa che si protrarrà fino al 17 febbraio. Tre giorni di sfilate straordinarie, carri allegorici colorati e intrattenimenti per tutte le età renderanno Bacoli il fulcro dell'allegria e della convivialità. I festeggiamenti inizieranno sabato con un programma ricco di eventi dedicati a grandi e piccini. Il Percorso delle Sfilate: Una Festa in Movimento.

