Polizia in festa per 174esimo anniversario della fondazione | De Ferrari diventa ' villaggio della legalità'

Venerdì 10 aprile la Polizia di Stato ha celebrato il 174esimo anniversario dalla sua fondazione con una cerimonia presso la sala del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale. Alla cerimonia erano presenti il Prefetto di Genova e altre autorità civili, militari e religiose della città. In occasione dell’evento, il quartiere di De Ferrari è stato trasformato in un “villaggio della legalità”, coinvolgendo la comunità locale e le forze dell’ordine.

Venerdì 10 aprile la Polizia di Stato celebra il 174esimo anniversario dalla sua fondazione con una cerimonia alle ore 11 presso la sala del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale, alla presenza del Prefetto di Genova Cinzia Torraco, delle massime autorità cittadine civili, militari, religiose. 🔗 Leggi su Genovatoday.it All’Autodromo di Monza il 174esimo anniversario della fondazione della poliziaUna giornata per ricordare il 174esimo anniversario della fondazione della polizia di stato. Temi più discussi: Sito Istituzionale | Festa della Polizia a piazza del Popolo, come cambia la viabilità; Festa della Polizia a piazza del Popolo, centro blindato: strade chiuse e divieti di sosta; Venerdì 10 aprile a Cuneo la festa per il 174° anniversario della Polizia di Stato; Sicurezza e festa della polizia: il ritorno in scena di Piantedosi. Festa della Polizia il 10 aprile a Piazza del Popolo: strade chiuse, divieti e linee bus deviate a RomaIn occasione della Festa della Polizia, per il 174° anniversario della fondazione del corpo, deviazioni e modifiche alla viabilità interesseranno il ... fanpage.it Sicurezza e festa della polizia: il ritorno in scena di PiantedosiROMA – Si mostrerà nelle prossime ore. Al lavoro e, per un vertice, a palazzo Chigi. Matteo Piantedosi torna in scena dopo una settimana d’inferno legata alla rivelazione della sua relazione con la ... repubblica.it PATERNÒ, BLITZ DELLA POLIZIA DI STATO: CONTROLLI A TAPPETO IN CITTÀ, SANZIONI E VEICOLI FUORI NORMA Controllo straordinario della Polizia di Stato nei giorni scorsi a Paternò, nell’ambito del piano disposto dalla Questura di Catania per raffor - facebook.com facebook Torino, minaccia di gettarsi dal ponte di corso Dante: salvato dagli agenti di polizia x.com