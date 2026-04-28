Al via ' Terre di Pisa | Nessuna Barriera' per un turismo inclusivo

Oggi è iniziato il progetto 'Terre di Pisa: Nessuna Barriera', un'iniziativa che coinvolge tutti i Comuni della Comunità d’ambito 'Terre di Pisa'. Il Comune di Pisa si occupa di coordinare l'intero intervento, che mira a promuovere un turismo più accessibile e inclusivo nella zona. L'obiettivo è coinvolgere attivamente le amministrazioni comunali per migliorare l’accessibilità delle attrazioni e dei servizi locali.

Prende avvio oggi il progetto 'Terre di Pisa: Nessuna Barriera', un’iniziativa di sistema che coinvolge tutti i Comuni della Comunità d’ambito 'Terre di Pisa' e che vede il Comune di Pisa nel ruolo di capofila.Il progetto prevede la mappatura dei principali attrattori presenti sul territorio.🔗 Leggi su Pisatoday.it Notizie correlate Le "Terre di Pisa" sostenibili e accessibili. Turismo e accoglienza verso la certificazioneTerre di Pisa sostenibile e accessibile: un titolo che èanche un programma, quello del convegno svoltosi ieri mattina all’Auditorium “Rino Ricci”... ConfRistoranti e Consorzio Vini Doc Terre di Pisa al lavoro verso la Pisa Wine WeekPisa, 2 marzo 2026 – Sviluppare una sinergia sempre più stretta tra ristorazione ed etichette locali e organizzazione di iniziative in grado di... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Turismo, progetto di inclusione. Al via Terre di Pisa: Nessuna Barriera; Toscana – Terre di Pisa: un piccolo gioiello toscano; Buona la prima al Giardino Scotto: i Terre di Pisa Bike Days conquistano l’Italia; Tenuta di Ghizzano, eleganza e identità nei vini delle Terre di Pisa. Cciaa Toscana NO, al via il Terre di Pisa Bike daysTaglio del nastro oggi del Terre di Pisa Bike Days allo storico Giardino Scotto, che da oggi e fino a domenica 19 aprile si trasforma in un innovativo hub esperienziale dedicato al mondo delle due ruo ... ansa.it Terre di Pisa Bike Days 2026: tre giorni tra test bike, gravel e cicloturismoTerre di Pisa Bike Days 2026 è pronto a trasformare la città toscana in un vero e proprio villaggio dedicato alle due ruote. L’appuntamento è fissat ... pianetamountainbike.it Si chiuderà mercoledì 29 aprile nelle Terre di Pisa la seconda edizione di #AmbiTour #experience, il progetto promosso da Anci Toscana e Toscana Promozione Turistica che coinvolge gli amministratori di tutta la regione e gli operatori locali del turismo. Dop facebook