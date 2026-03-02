ConfRistoranti e Consorzio Vini Doc Terre di Pisa al lavoro verso la Pisa Wine Week

ConfRistoranti e il Consorzio Vini Doc Terre di Pisa stanno collaborando per organizzare la Pisa Wine Week. L’obiettivo è rafforzare la collaborazione tra ristoranti e produttori di vino locali e promuovere eventi che mettano in mostra le etichette della zona. L’iniziativa intende valorizzare le produzioni vinicole del territorio e favorire la loro diffusione tra il pubblico.

Pisa, 2 marzo 2026 – Sviluppare una sinergia sempre più stretta tra ristorazione ed etichette locali e organizzazione di iniziative in grado di valorizzare le eccellenze vitivinicole del territorio. Questi gli argomenti al centro dell'incontro tenutosi nella sede di Confcommercio Pisa tra il consiglio direttivo di ConfRistoranti Confcommercio Pisa e il Consorzio Vini Doc Terre di Pisa, che vedrà un concreto sviluppo nell'organizzazione della prima Pisa Wine Week. "Un'iniziativa che stiamo progettando nella settimana tra il 31 maggio e il 7 giugno, uno dei periodo più intensi e attesi per la nostra città, l'ideale per mettere in luce le specialità gastronomiche delle attività di ristorazione con le eccellenze vitivinicole del territorio pisano" afferma la presidente di ConfRistoranti Confcommercio Pisa Daniela Petraglia.