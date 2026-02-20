Le Terre di Pisa sostenibili e accessibili Turismo e accoglienza verso la certificazione

Il convegno di ieri mattina all’Auditorium “Rino Ricci” ha annunciato che le Terre di Pisa puntano a ottenere la certificazione di turismo sostenibile. La decisione nasce dall’esigenza di attirare visitatori attenti all’ambiente e di migliorare l’accoglienza locale. Durante l’evento, operatori e amministratori hanno condiviso progetti concreti, come l’implementazione di percorsi ecologici e strutture più accessibili. La certificazione mira a rendere la destinazione più competitiva, promuovendo un turismo che rispetti la natura e le comunità locali. La sfida ora è coinvolgere tutti gli attori del territorio.

Terre di Pisa sostenibile e accessibile: un titolo che èanche un programma, quello del convegno svoltosi ieri mattina all’Auditorium “Rino Ricci” della Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest, iniziativa che segna l’avvio ufficiale del percorso della destinazione verso gli standard internazionali di sostenibilità definiti dal Global Sustainable Tourism Council. Un passaggio strategico che posiziona la provincia di Pisa tra le prime realtà in Italia, e tra le prime in Toscana, ad intraprendere un processo strutturato di certificazione orientato alla qualificazione dell’offerta turistica e al rafforzamento della competitività delle imprese locali. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Le "Terre di Pisa" sostenibili e accessibili. Turismo e accoglienza verso la certificazione Terre di Pisa sostenibile e accessibile: avviato il percorso verso la certificazione internazionaleGiovedì 19 febbraio, alla Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest, si è tenuto il convegno di lancio del progetto ‘Terre di Pisa sostenibile e accessibile’. Turismo, asse Pisa-Hohhot: un nuovo modello di accoglienza basato sull’esperienza autenticaLa settimana tra Pisa e Hohhot si è conclusa con successo. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Sagra del tartufo marzuolo | La Serra di San Miniato; Ciclismo: ecco Terre di Pisa bike days, tre giorni di bici, territorio e passione; Terre di Pisa sostenibile e accessibile: avviato il percorso verso la certificazione internazionale; Terre di Pisa sostenibile e accessibile: avviato il percorso verso la certificazione internazionale. Cciaa Toscana NO, Terre di Pisa sostenibile e accessibile, verso la certificazioneLanciato il progetto 'Terre di Pisa sostenibile e accessibile' che segna l'avvio del percorso della destinazione Terre di Pisa per la certificazione degli standard internazionali di sostenibilità defi ... ansa.it Ciclismo: ecco Terre di Pisa bike days, tre giorni di bici, territorio e passionePisa diventa punto di riferimento per il mondo bike con Terre di Pisa Bike Days, il nuovo evento dedicato alle due ruote in programma dal 17 al 19 aprile 2026 nello storico Giardino Scotto. (ANSA) ... ansa.it Nelle Terre di Pisa, a pochi passi da Calci, si trova l’Eremo dei Santi Jacopo e Verano, dedicato successivamente a San Bernardo. Costruito prima dell’anno Mille in stile romanico pisano, con la sua semplice navata unica e la torre a vela, fu per secoli un luog - facebook.com facebook