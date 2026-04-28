Al via la 5 edizione di Judica western park

È iniziata la quinta edizione di Judica Western Park, un evento che si svolge nel meridione d’Italia e che si tiene venerdì 1 e sabato 2 maggio. L’evento prevede due giorni ricchi di attività, attrazioni e spettacoli con artisti locali, nazionali e internazionali. La manifestazione si svolge in un’area dedicata con varie attrazioni tematiche e momenti di intrattenimento per il pubblico.

Tutto pronto per la “5ª edizione dello Judica Western Park l’evento tematico più grande ed emozionante del meridione d’Italia! Due giorni, venerdì 1 sabato 2 maggio, all’insegna delle di attività, attrazioni e spettacolo con artisti locali, nazionali ed internazionali. Reduci dal tour in Texas i.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Notizie correlate Sport e benessere, al via la prima edizione di "Corciano Wellness Park"Una giornata di attività sportive all'aria aperta accessibile a tutti, grandi a bambini, che ha l'obiettivo di educare, assistere e promuovere... Matthew McConaughey e Pedro Pascal nel nuovo western di Park Chan-Wook sono tra i più attesi a CannesIl leggendario regista di Oldboy approda al genere western con un cast stellare che include Matthew McConaughey, Austin Butler e Pedro Pascal,...