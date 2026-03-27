Apertura serale di monumenti e musei in piazza dei Miracoli Confcommercio | Faremo la nostra parte

Nella piazza dei Miracoli sono stati annunciati l'apertura serale di monumenti e musei, con l'obiettivo di migliorare l'offerta turistica e favorire la valorizzazione del patrimonio storico e artistico. Confcommercio ha dichiarato che parteciperà attivamente a questa iniziativa, che mira a potenziare lo sviluppo del settore e l'accoglienza dei visitatori nella zona.

“Sviluppo turistico, accoglienza, valorizzazione del nostro inimitabile patrimonio storico e artistico: l'apertura serale di piazza dei Miracoli è una notizia straordinaria che segna un vero salto di qualità per il turismo e l'economia cittadina”. Sono parole piene di soddisfazione quelle del presidente di Confcommercio Pisa Stefano Maestri Accesi, che ringrazia “l'Opera della Primaziale e il presidente Maestrelli per questa importantissima iniziativa”. “Pensiamo agli straordinari benefici per il tessuto commerciale e per l'intero sistema di accoglienza e a tutto il potenziale che può sprigionare per il comparto turistico e ricettivo. 🔗 Leggi su Pisatoday.it © Pisatoday.it - Apertura serale di monumenti e musei in piazza dei Miracoli, Confcommercio: "Faremo la nostra parte" Articoli correlati Leggi anche: Musei, Gallerie d’Italia: domani apertura gratuita dei musei di Intesa Sanpaolo "Nessuna scorciatoia. Faremo la nostra parte garantendo i servizi""Non esistono scorciatoie né soluzioni straordinarie: il Comune farà la sua parte, nei limiti delle proprie competenze, garantendo i servizi a tutti... Altri aggiornamenti su Apertura serale Temi più discussi: Uno scrigno di tesori aperto anche la sera: monumenti e musei di piazza dei Miracoli visitabili oltre il tramonto; Monumenti e musei di piazza dei Miracoli a Pisa aperti anche di sera d'estate; Piazza dei Miracoli by night: di sera tutto aperto dal 17 giugno al 31 agosto; A Pisa in estate Piazza dei Miracoli apre la sera. A Pisa in estate Piazza dei Miracoli apre la seraSei monumenti e musei, un'unica piazza, ogni sera. Dal 17 giugno al 31 agosto 2026, la Piazza dei Miracoli a Pisa cambia volto al tramonto: Cattedrale, Torre Pendente, Battistero, Camposanto Monumenta ... adnkronos.com Monumenti e musei di piazza dei Miracoli a Pisa aperti anche di sera d'estate(ANSA) - PISA, 26 MAR - Settantasei giorni di aperture serali per monumenti e musei di piazza dei Miracoli a Pisa dal 17 giugno al 31 agosto. Lo ha annunciato oggi l'Opera della Primaziale pisana che ... msn.com PIÙ SPAZIO E TEMPO PER STUDENTI E STUDENTESSE Passa la mozione sull'apertura serale delle biblioteche presentata dal nostro consigliere Pietro Panciatici, che prevede i seguenti impegni per il Sindaco e la Giunta: Riprendere e dare piena attuazi - facebook.com facebook