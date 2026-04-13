Litorale jonico nasce il protocollo per la tutela e lo sviluppo sostenibile delle coste

Viene annunciato un nuovo protocollo dedicato alla tutela e allo sviluppo sostenibile delle coste del litorale jonico. La proposta, che coinvolge vari enti e stakeholder, sarà presentata durante una conferenza stampa prevista per giovedì 16 aprile alle 10. L'obiettivo è definire un piano condiviso per la gestione della fascia costiera messinese.

Un piano condiviso per la tutela e la gestione sostenibile della fascia costiera ionica messinese sarà al centro della conferenza stampa in programma giovedì 16 aprile alle 10.30 nella Sala Senato dell’Università di Messina, dove verrà presentato il nuovo Protocollo d’intesa tra Ateneo, enti.🔗 Leggi su Messinatoday.it Rocca San Giovanni approva il nuovo regolamento edilizio: innovazione e tutela per lo sviluppo sostenibile del territorioL'aggiornamento era atteso da oltre vent’anni, dato che il precedente intervento risale al 2004, e si è reso necessario dall’evoluzione normativa e... Ambiente: lanciato il premio FVGreen 2026 per lo sviluppo sostenibileL'assessore ha effettuato i primi sopralluoghi ai progetti vincitori dell'edizione 2025 dell'iniziativa.