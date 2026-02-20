Pink Floyd History | al Teatro Infinity di Cremona il nuovo show dedicato a Wish You Were Here

Il Teatro Infinity di Cremona ospita il nuovo spettacolo dei Pink Floyd, nato dalla passione dei fan e dall’obiettivo di rivivere il classico “Wish You Were Here”. L’evento ripercorre cinquant’anni di musica, con effetti visivi sorprendenti e performance dal vivo che coinvolgono il pubblico. La produzione si concentra sulla ricostruzione fedele delle atmosfere psichedeliche e sperimentali della band britannica. Chi partecipa può aspettarsi un’esperienza unica, che trasporta gli spettatori nel cuore della storia musicale dei Pink Floyd. La serata promette emozioni intense e ricordi indelebili.

Un viaggio immersivo lungo 50 anni di storia della musica, tra psichedelia, sperimentazione e capolavori senza tempo. La produzione internazionale Pink Floyd History arriva al Teatro Infinity di Cremona venerdì 27 febbraio 2026 (ore 20:30 ) con un nuovo concept live firmato Stage11, costruito attorno a uno degli album più amati della discografia floydiana: "Wish You Were Here", che verrà eseguito integralmente. Non una semplice tribute experience, ma uno spettacolo che unisce ricostruzione sonora, racconto e impatto emotivo, con l'obiettivo di far vivere al pubblico un'esperienza totale, capace di andare oltre la performance musicale.