Al Musme il confronto tra Banca Veneto Centrale e imprenditori

Venerdì 24 aprile si è svolto al Musme, il museo di Storia della Medicina di Padova, un incontro intitolato “Le connessioni di valore” organizzato da Banca Veneto Centrale. Circa cento imprenditori padovani hanno partecipato a questo evento, che ha visto un confronto tra rappresentanti della banca e le aziende locali. L’appuntamento ha avuto come obiettivo favorire il dialogo tra il settore bancario e il mondo imprenditoriale della zona.

Venerdì 24 aprile un centinaio di imprenditori padovani hanno preso parte all'incontro “Le connessioni di valore”, promosso da Banca Veneto Centrale al Musme, il museo di Storia della Medicina di Padova.L’iniziativa, inserita nel percorso di celebrazione dei 130 anni dalla fondazione.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Notizie correlate Agrisolare e transizione energetica: Bvr Banca Veneto Centrale ha fatto il punto a SoaveImprese agricole e professionisti si sono confrontati sulle opportunità del Bando Agrisolare 2026, nel corso del convegno “Agrisolare e Transizione... Liquidità alle imprese colpite dal maltempo: Bvr Banca Veneto Centrale a sostegno degli agricoltoriL'istituto di credito ha varato una misura che prevede un'anticipazione finanziaria in collaborazione con Co. Contenuti utili per approfondire Bvr Banca Veneto Centrale, utile oltre i 70 milioni di euroIl Consiglio di Amministrazione ha esaminato i risultati economici dell’esercizio 2025, che saranno sottoposti all’approvazione dell’Assemblea dei Soci, in programma domenica 17 maggio al Centro Congr ... vicenzatoday.it Bvr Banca Veneto Centrale: utile a 70,5 milioni e 5 milioni al fondo beneficenzaIl Cda approva i conti da portare in assemblea il 17 maggio a Vicenza: crescita patrimoniale, sostegno a 1.000 progetti e focus su giovani e sostenibilità. nordest24.it