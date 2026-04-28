Al Liceo Gioia la Festa delle Lingue | una scuola aperta alle culture alla musica e alla partecipazione

Il 30 aprile 2026, il Liceo Gioia ospiterà la Festa delle Lingue, un evento che si svolgerà dalle 17 alle 20,30. La manifestazione è aperta alla città e prevede momenti dedicati alle diverse culture, alla musica e alla partecipazione attiva degli studenti. Durante l’evento, saranno presenti attività e iniziative per promuovere l’incontro tra le lingue e le tradizioni di vari paesi.

Giovedì 30 aprile 2026, dalle ore 17 alle 20,30, il Liceo Gioia ospiterà la Festa delle Lingue, un pomeriggio aperto alla città, dedicato all’incontro tra lingue, culture, creatività e cittadinanza attiva.L’iniziativa nasce come nuova occasione per vivere la scuola in modo pieno e condiviso.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Notizie correlate Dalla “Casa delle Culture” alla “Città delle Culture” Alternativa Comune chiama a raccolta la città e le sue comunità internazionaliArezzo, 23 marzo 2026 – Quale città vogliamo per i nostri figli? Dalla “Casa delle Culture” alla “Città delle Culture” Alternativa Comune chiama a... Al Liceo scientifico una mattinata dedicata all'adolescenza: "La scuola in cui crediamo è quella che si apre alla città"L'aula magna del liceo scientifico Righi ha ospitato mercoledì l’incontro di presentazione della ricerca ‘Adolescenti in relazione: esiti di una... Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Da Sarajevo al liceo Gioia, dieci anni di gemellaggio; In Municipio la delegazione da Sarajevo ospite del liceo Gioia; Al liceo classico di Gioia del colle la lectio magistralis Humanitas e medicina: il cuore classico della cura; C'è più gioia nel dare: al liceo Fulcieri l'economia diventa etica con il corso di Fundraising. In Municipio la delegazione da Sarajevo ospite del liceo GioiaL'assessore alle Politiche Giovanili e Next Generation EU Francesco Brianzi e l’assessore alle Politiche educative Mario Dadati hanno accolto in Municipio ... piacenzasera.it Perfetto connubio fra musica e impegno civile il concerto "Aspettando il 25 aprile" organizzato dall'Archivio di Stato di Piacenza in collaborazione il nostro Liceo. L'orchestra e il coro del Liceo Gioia, diretti rispettivamente da Franco Marzaroli e da Ilaria It - facebook.com facebook