Questa sera va in onda l’unica puntata del Grande Fratello Vip 2026 prevista questa settimana, poiché il doppio appuntamento è stato annullato. Durante la trasmissione, si discute della possibile eliminazione di Paola Caruso, che rischia di uscire più di altri concorrenti. La puntata si concentra sulle dinamiche tra i partecipanti e sulle decisioni del pubblico riguardo ai vari concorrenti ancora in gara.

L a puntata in onda stasera del Grande Fratello Vip 2026 sarà l’unica di questa settimana: il raddoppio salta. Venerdì è 1 maggio e in occasione della Festa dei lavoratori la diretta con Ilary Blasi su Canale 5 verrà sostituita da un film. Oggi, martedì 28 aprile, l’appuntamento è quello solito, con il via intorno alle 22:00, minuto più minuto meno. In studio, oltre agli eliminati e ai ritirati, non mancano le due opinioniste Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici. In gioco sono rimasti in dieci, ma in questi giorni nella Casa sono in undici. Il ciclone stellare Valeria Marini è entrata domenica, non come concorrente, e già ha lasciato il segno.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Al "Grande Fratello Vip 2026" di stasera Paola Caruso rischia di uscire più di tutte

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