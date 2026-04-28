Al Grande Fratello Vip 2026 di stasera Paola Caruso rischia di uscire più di tutte
Questa sera va in onda l’unica puntata del Grande Fratello Vip 2026 prevista questa settimana, poiché il doppio appuntamento è stato annullato. Durante la trasmissione, si discute della possibile eliminazione di Paola Caruso, che rischia di uscire più di altri concorrenti. La puntata si concentra sulle dinamiche tra i partecipanti e sulle decisioni del pubblico riguardo ai vari concorrenti ancora in gara.
L a puntata in onda stasera del Grande Fratello Vip 2026 sarà l’unica di questa settimana: il raddoppio salta. Venerdì è 1 maggio e in occasione della Festa dei lavoratori la diretta con Ilary Blasi su Canale 5 verrà sostituita da un film. Oggi, martedì 28 aprile, l’appuntamento è quello solito, con il via intorno alle 22:00, minuto più minuto meno. In studio, oltre agli eliminati e ai ritirati, non mancano le due opinioniste Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici. In gioco sono rimasti in dieci, ma in questi giorni nella Casa sono in undici. Il ciclone stellare Valeria Marini è entrata domenica, non come concorrente, e già ha lasciato il segno.🔗 Leggi su Iodonna.it
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