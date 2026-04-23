Grande Fratello Vip 2026 Paola Caruso e Alessandra Mussolini come Paola e Chiara | il medley di successi | Video Mediaset

Durante la puntata del Grande Fratello Vip 2026, Alessandra Mussolini e Paola Caruso hanno interpretato un medley musicale ispirato a Paola e Chiara in un locale del programma. L’evento ha coinvolto i concorrenti e il pubblico presente in studio, creando un momento di intrattenimento tra le varie attività della serata. La scena è stata ripresa e condivisa sui social e nei servizi di Mediaset dedicati allo show.

Un altro momento di “spettacolo” al Grande Fratello Vip 2026 con Alessandra Mussolini e Paola Caruso che nel localino portano in scena Paola e Chiara. GF VIP 2026, Alessandra Mussolini e Paola Caruso: il medley di Paola e Chiara. Una serata ricca di sorprese al Grande Fratello Vip 2026. Alessandra e Paola sono chiamate a calarsi nei panni di Paola e Chiara. Un tributo alle sorelle Iezzi del pop italiano da parte delle due concorrenti che si esibiscono sulle note dei successi “Vamos a bailar” e “Festival”. Un momento esilarante che diverte tutti i concorrenti e il pubblico, ma anche Ilary Blasi che dallo studio ironizza: “ Paola e Chiara siete autorizzate a denunciare, io sono con voi “.🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Grande Fratello Vip 2026, Paola Caruso e Alessandra Mussolini come Paola e Chiara: il medley di successi | Video Mediaset Notizie correlate Grande Fratello Vip 2026, il confronto tra Paola Caruso e Alessandra Mussolini | Video MediasetPaola Caruso e Alessandra Mussolini si ritrovano a confronto durante questi primi giorni di convivenza al Grande Fratello 2026. Grande Fratello Vip 2026, Antonella Elia, Paola Caruso e Alessandra Mussolini: la fine di un’amicizia | Video MediasetAntonella Elia, Paola Caruso e Alessandra Mussolini da amiche a nemiche al Grande Fratello Vip 2026. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Grande Fratello Vip 2026, le anticipazioni del 22 aprile tra le tensioni in casa e il televoto; Grande Fratello Vip, chi sono i concorrenti in nomination; Grande Fratello Vip, le anticipazioni della puntata di oggi 22 aprile; Grande Fratello Vip 2026, decima puntata: cos'è successo il 17 aprile. Grande Fratello Vip non va in onda stasera, martedì 21 aprile 2026: perché? il motivo e quando torna su Canale 5Cambio di palinsesto su Canale 5: Grande Fratello Vip salta martedì 21 aprile 2026 per lasciare spazio a Inter-Como di Coppa Italia. superguidatv.it Grande Fratello Vip 2026, stasera su Canale 5: anticipazioni diretta di mercoledì 22 aprile. Nomination, eliminati e sondaggiGrande Fratello Vip 2026 di Ilary Blasi torna con un nuovo televoto: nella casa l'aria di finale comincia a farsi sentire tra i concorrenti! superguidatv.it Tensione alle stelle nella Casa del Grande Fratello Vip - facebook.com facebook