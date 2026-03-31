Paola Caruso ha espresso dure critiche nei confronti di Raimondo Todaro durante una puntata del Grande Fratello Vip, definendolo “schifo di uomo” e chiedendogli di vergognarsi. Nei giorni scorsi, anche altri partecipanti come Francesca Manzini sono stati richiamati dagli autori del programma, che hanno rimproverato alcuni comportamenti dei gieffini. La discussione tra Caruso e Todaro ha attirato l’attenzione sui social e tra gli spettatori del reality.

Paola Caruso, Raimondo Todaro, Francesca Manzini e altri gieffini nei giorni scorsi sono stati un po' bacchettata dagli autori del Grande Fratello Vip. Il motivo? Perché mentre scherzavano di notte in camera hanno avuto un atteggiamento spinto e li hanno invitati a contenersi. Secondo Francesca Manzini sono state Blu e Paola ad esagerare, ieri sera dopo aver visto la clip la Caruso è andata su tutte le furie. A detta sua erano tutti gasati e carichi ma quando sono stati richiamati non è stato a causa loro ma per quello che ha fatto Raimondo, solo che l'imitatrice non lo dice per difenderlo. Riferendosi al ballerino e a Francesca ha detto che fanno schifo e che sono stati infami, infatti non parlerà più con loro. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Paola Caruso su tutte le furie con Raimondo Todaro al Grande Fratello Vip: “Schifo di uomo, vergognati”

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