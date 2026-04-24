Nella giornata del 25 aprile, durante il programma condotto da Monica Setta, è stata annunciata l’entrata di una nota showgirl nella Casa del Grande Fratello Vip 2026. La partecipante aveva inizialmente rifiutato l’offerta, ma successivamente ha deciso di partecipare. La sua presenza nel reality sarà visibile nelle prossime settimane, dopo aver comunicato la sua decisione in diretta televisiva.

Valeria Marini è pronta a varcare nuovamente la porta rossa del Grande Fratello Vip 2026. La showgirl ha annunciato il suo ingresso nella casa più spiata dagli italiani durante in un’intervista nel programma Storie al bivio weekend, condotto da Monica Setta che andrà in onda il 25 aprile. L’annuncio arriva a sorpresa, considerato che solo pochi giorni fa aveva dichiarato pubblicamente di aver rifiutato la proposta. Fanpage anticipa che l’ ingresso nella casa è previsto per domenica 26 aprile 2026. Durante l’intervista, la Marini ha spiegato le ragioni che l’hanno spinta a cambiare idea: “Domenica entrerò nella Casa del GF. Ho deciso di vivere questa avventura con lo spirito sportivo e l’entusiasmo di sempre.🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Colpo di scena al GF Vip 2026: Valeria Marini entra nella Casa dopo aver detto no (ecco cosa è successo davvero)

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