Ogni giorno, alle 8,30, un pulmino raccoglie i ragazzi a casa e li accompagna al centro. Le attività iniziano alle 10, con alcuni che vengono portati al lavoro, mentre gli altri partecipano a laboratori specifici. Questi programmi mirano a offrire supporto e attività dedicate ai giovani, cercando di ridurre il senso di solitudine tra i partecipanti. La giornata si svolge seguendo un calendario strutturato, con attenzione alle esigenze di ciascuno.

Qual è la vostra giornata tipo? Gianmarco Mellini: "Alle 8,30 il pulmino passa a prendere i ragazzi a casa e li porta al centro, dove alle 10 iniziano le attività: vengono accompagnati al lavoro coloro che hanno questo impegno, mentre gli altri svolgono i laboratori a loro più congeniali. Alle 12.30 ci ritroviamo tutti per il pranzo, un momento di confronto e condivisione. Alle 14 ci sono altre attività, che variano da persona a persona e da giorno a giorno (calcetto, musica, fotografia, battaglie di rap, trucco, teatro, edicola). Alle 16 recuperati i propri effetti personali, ciascuno viene riaccompagnato a casa". Quali soddisfazioni...🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Aiutiamo i ragazzi a non sentirsi soli: ecco come"

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