Una canzone per non sentirsi soli | Tania Vinciguerra canta per Niscemi

Tania Vinciguerra ha scelto di cantare per Niscemi, dove una frana ha distrutto molte case. La sua canzone, “Sicilia senza patruna”, vuole essere un messaggio di vicinanza e solidarietà alla comunità colpita. La musica diventa così un modo per non sentirsi soli e per dare voce a chi ha bisogno di aiuto. La cantante ha voluto usare il suo talento per fare sentire il calore di chi si stringe intorno a chi sta passando un momento difficile.

Dalla musica può nascere un gesto di vicinanza capace di parlare a un'intera comunità. È in questo solco che si inserisce "Sicilia senza patruna", il nuovo brano di Tania Vinciguerra dedicato alla città di Niscemi dopo la frana che ha lasciato numerose famiglie senza casa.

