Apre a Bovisio l’Alzheimer Cafè Uno spazio per non sentirsi soli

A Bovisio viene inaugurato l’Alzheimer Cafè, uno spazio dedicato alle persone che vivono questa condizione e ai loro familiari. L’iniziativa si svolge negli ambienti dell’associazione anziani Argento Vivo, offrendo un luogo dove condividere esperienze e trovare supporto senza formalità. L’obiettivo è creare un punto di riferimento per chi affronta questa sfida quotidiana.

Un luogo dove affrontare una tematica seria, ma in modo familiare e confortevole. Nasce così l'Alzheimer Cafè, negli spazi dell'associazione anziani Argento Vivo. Un'iniziativa che non ha precedenti nel territorio dell'Ambito di Desio e che è promossa dal sistema socio sanitario insieme al Consorzio Desio Brianza e al Centro per la famiglia, col supporto della Regione. Ieri la presentazione. "Il progetto nasce in forma sperimentale – dice Elena Parravicini, che lo ha curato coinvolgendo i Comuni dell'Ambito – raccogliendo una esigenza delle famiglie con malati di Alzheimer o, più in generale, con demenza senile. In tutte loro troviamo una caratteristica comune: la paura di sbagliare, di sentirsi inadeguate, il senso di solitudine.