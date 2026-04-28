Airola nasce il Data Lab | oltre 400 cittadini coinvolti per il 76% la priorità sono le strade

Ad Airola è stato avviato il progetto civico AIROLA DATA LAB, un'iniziativa che coinvolge oltre 400 cittadini. Secondo le rilevazioni, il 76% degli intervistati considera le strade come la priorità principale. Il progetto mira a raccogliere le opinioni dei residenti per trasformarle in dati utili a proporre interventi concreti nel territorio. La realizzazione del Data Lab si prevede in tempi brevi, con l’obiettivo di favorire la partecipazione attiva della comunità.

Tempo di lettura: 3 minuti Ad Airola nasce AIROLA DATA LAB, un progetto civico che punta a trasformare le opinioni dei cittadini in dati, proposte e, nel tempo, cambiamento concreto per il territorio. “Per anni le opinioni sono rimaste nei bar, nei gruppi WhatsApp, nelle conversazioni private. Oggi, attraverso strumenti semplici e accessibili, iniziano a prendere forma in modo strutturato.” Afferma Alessandro Viola, ideatore del progetto, con esperienze manageriali sia Milano che all’estero, in Belgio, come responsabile sviluppo prodotti in una multinazionale. Esperienze che hanno contribuito a sviluppare una visione orientata all’utilizzo dei dati per supportare processi decisionali più efficaci.🔗 Leggi su Anteprima24.it

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