A Airola, un sondaggio digitale condotto su 400 cittadini rivela che il 76% considera il rifacimento delle strade la priorità principale. I risultati mostrano una forte domanda di interventi sul manto stradale, con la maggior parte dei partecipanti che evidenzia questa esigenza come prioritaria rispetto ad altri interventi pubblici. I dati sono stati raccolti attraverso una piattaforma online e rappresentano la volontà della comunità locale in merito alle questioni più urgenti.

? Cosa sapere Il 76% dei 400 cittadini di Airola indica il rifacimento stradale come priorità assoluta.. Il progetto di Alessandro Viola trasformerà i dati raccolti in un documento per le amministrazioni.. Oltre 400 cittadini hanno già risposto al primo sondaggio online di Airola Data Lab, indicando nel rifacimento delle strade la priorità assoluta per il 76% dei partecipanti coinvolti. Quello che per anni è rimasto confinato tra le chiacchiere nei bar del centro, i messaggi su WhatsApp e le conversazioni private tra vicini di casa, oggi inizia a trasformarsi in qualcosa di strutturato e misurabile. Alessandro Viola, l’ideatore del progetto,...🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Airola, il sondaggio digitale parla: strade rotte, priorità al 76%

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