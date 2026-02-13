È nata Airidea la linea aerea a corto raggio che collegherà Genova alle altre regioni

Venerdì 13 febbraio 2026, nella sala trasparenza della Regione Liguria, è stata annunciata la nascita di Airidea, una nuova compagnia aerea regionale. La decisione di stabilire il suo hub a Genova deriva dalla volontà di migliorare le connessioni tra la città e le altre regioni italiane. Airidea mira a offrire voli a corto raggio, facilitando gli spostamenti quotidiani e riducendo i tempi di viaggio.

Aerei da 18 posti per voli fino a 2000 chilometri di distanza. I primi partiranno a maggio 2026 sulla tratta Genova - Trieste È stata presentata venerdì 13 febbraio 2026 nella sala trasparenza della Regione Liguria Airidea, la nuova società di trasporto aereo regionale che ha scelto Genova come sede per il suo hub operativo. L'obiettivo è quello di promuovere il business dei voli a corto raggio, aerei con pochi posti che danno la possibilità di raggiungere mete relativamente vicine, come la Lombardia, l'Emilia e il Veneto. La nuova compagnia aerea, che inizierà a operare da maggio 2026 con i primi biglietti Genova - Trieste in vendita già a fine febbraio, impiegherà aeromobili BAe Jetstream 32, turboelica da 18 posti, ideali per collegamenti regionali di breve e media distanza fino a circa 2.🔗 Leggi su Genovatoday.it

