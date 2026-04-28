AI e Satelliti per il monitoraggio dell’Isola di Vulcano

Una ricerca coordinata dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha esplorato l’utilizzo di intelligenza artificiale e satelliti per monitorare l’Isola di Vulcano. Lo studio si concentra sulla raccolta di dati tramite strumenti satellitari e l’analisi automatizzata delle immagini, senza coinvolgere nomi di enti o persone. La sperimentazione mira a migliorare la sorveglianza dell’area vulcanica, con l’obiettivo di rilevare eventuali cambiamenti o segnali di attività sismica.

(Adnkronos) – Una recente ricerca, coordinata dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) in collaborazione con l’Università di Catania, ha dimostrato l'efficacia di un approccio integrato per la sorveglianza dell’isola di Vulcano, focalizzandosi sul sistema idrotermale, ovvero il complesso di vapori, gas e acque presenti nel sottosuolo. Lo studio ha preso in esame un arco temporale significativo, analizzando i dati raccolti tra il 2016 e il 2024. La metodologia ha previsto la combinazione di informazioni termiche derivate dai satelliti VIIRS e Sentinel-2 con le rilevazioni effettuate a terra dalle reti di monitoraggio dell'INGV presso il Cratere La Fossa.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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Temi più discussi: Intelligenza artificiale e dati satellitari per mappare il sistema idrotermale dell'Isola di Vulcano: e i risultati sono sorprendenti; Vulcani: Dati satellitari e intelligenza artificiale per il monitoraggio del sistema idrotermale dell’isola di Vulcano; Vulcano sotto osservazione: satelliti e intelligenza artificiale per monitorare il sistema idrotermale; Satelliti e intelligenza artificiale per monitorare il sistema idrotermale dell’isola di Vulcano.

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