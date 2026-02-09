Non è colpa del clima ma dell’overtourism selvaggio E la comunità giapponese ai piedi del vulcano più famoso del mondo dice basta

La comunità locale ai piedi del vulcano più famoso del mondo si sta stancando dell’overtourism. Le visite continue stanno mettendo sotto pressione l’area, e molti residenti chiedono di limitare il numero di visitatori. Non è il clima a causare i problemi, ma il turismo selvaggio che non si ferma. La gente del posto dice basta, vogliono proteggere il proprio territorio e il patrimonio naturale.

C ’è un termine, antico e denso di significato, che spiega bene perché il mondo intero subisca il fascino del Giappone: Mono no aware. Non è una semplice parola, ma uno stato d’animo: è la capacità di commuoversi di fronte alla bellezza fugace della natura e della vita. Questa sensibilità profonda ha plasmato nei secoli il modo in cui il Paese del Sol Levante vive la primavera. Non a caso, la fioritura non è mai stata considerata un banale evento botanico, quanto piuttosto un esercizio collettivo di contemplazione. Oggi, però, quell’incanto fatto di silenzi e sospiri sembra essersi spezzato sotto il peso di un turismo troppo rumoroso. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Non è colpa del clima, ma dell’overtourism selvaggio. E la comunità giapponese ai piedi del vulcano più famoso del mondo dice basta

