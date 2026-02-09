La comunità locale ai piedi del vulcano più famoso del mondo si sta stancando dell’overtourism. Le visite continue stanno mettendo sotto pressione l’area, e molti residenti chiedono di limitare il numero di visitatori. Non è il clima a causare i problemi, ma il turismo selvaggio che non si ferma. La gente del posto dice basta, vogliono proteggere il proprio territorio e il patrimonio naturale.

C ’è un termine, antico e denso di significato, che spiega bene perché il mondo intero subisca il fascino del Giappone: Mono no aware. Non è una semplice parola, ma uno stato d’animo: è la capacità di commuoversi di fronte alla bellezza fugace della natura e della vita. Questa sensibilità profonda ha plasmato nei secoli il modo in cui il Paese del Sol Levante vive la primavera. Non a caso, la fioritura non è mai stata considerata un banale evento botanico, quanto piuttosto un esercizio collettivo di contemplazione. Oggi, però, quell’incanto fatto di silenzi e sospiri sembra essersi spezzato sotto il peso di un turismo troppo rumoroso. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Non è colpa del clima, ma dell’overtourism selvaggio. E la comunità giapponese ai piedi del vulcano più famoso del mondo dice basta

Approfondimenti su Fukushima Vulcano

La star del volley giapponese si inginocchia ai piedi dell’arbitro in un gesto che sta facendo il giro del web.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Fukushima Vulcano

Argomenti discussi: Avvocati: niente colpa per la perdita di chance del cliente se non è dimostrata la negligenza; Matematica bestia nera della scuola? Non è colpa dei docenti: ecco l'approccio giusto alla primaria; Obesità: la verità medica su una malattia cronica e lo stigma sociale; Non è colpa di Pipoca: il cane abbandonato due volte trova finalmente la famiglia giusta.

Cassazione: la colpa del medico non va provata dal paziente, semmai è il professionista che deve dimostrare di aver agito con diligenzaLa Corte ha confermato il giudizio della Corte d'appello che aveva condannato un dermatologo a risarcire i familiari di un paziente, poi deceduto, al quale non era stata fatta un'adeguata diagnosi. LA ... quotidianosanita.it

L'Italia dei salari fermi, perché non è solo colpa del cuneo fiscale. Pesa il nodo produttivitàRoma, 25 gennaio 2026 – Salari reali oggi pari a quelli dei primi anni Novanta, potere d’acquisto eroso dall’inflazione, e una produttività che in trent’anni si è mossa di appena un soffio. È la ... quotidiano.net

Roma, vandali contro la sede di FdI: "Colpa del clima d'odio della sinistra" x.com

Gli incidenti ferroviari in Spagna Colpa del cambiamento climatico. Il clima viene chiamato in causa. La manutenzione preventiva no. Italiano alle Canarie Il ministro dei Trasporti spagnolo Óscar Puente sostiene che la causa degli ultimi incidenti nelle ferr facebook