Geofisica dati satellitari e reti neurali per monitorare l’Isola di Vulcano

Da ildenaro.it 27 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Recentemente sono stati utilizzati dati satellitari e reti neurali per monitorare il sistema idrotermale dell’isola di Vulcano, composto da acqua, vapore e gas presenti nel sottosuolo. Questa combinazione di tecnologie permette di osservare i cambiamenti nel sottosuolo in modo più dettagliato e continuo rispetto ai metodi tradizionali. L’obiettivo è ottenere informazioni precise sulla stabilità e sui movimenti dell’area vulcanica.

Dati satellitari e intelligenza artificiale per il monitoraggio del  sistema idrotermale dell’isola di Vulcano, cioè l’insieme di acqua, vapore e gas presenti nel sottosuolo. La ricerca, coordinata dall’ Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv)  in collaborazione con il  dipartimento di Matematica e informatica dell’Università degli Studi di Catania,  è stata realizzata nell’ambito del progetto  “Safari’ (An Artificial Intelligence-based StrAtegy For volcAno hazaRd monItoring from space)  finanziato dal programma  ‘Pianeta Dinamico’  dell’Ingv, ed è stata pubblicata sulla rivista scientifica ‘Remote Sensing Applications: Society and Environment’.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Notizie correlate

San Pietro: modello digitale hi-tech per monitorare fondazioni e stabilità, tra storia, geofisica e tutela sismica.San Pietro Sotto la Lente: Un Modello Digitale per Proteggere il Simbolo del Cristianesimo Roma, 16 febbraio 2026 – Un ambizioso progetto di...

Cervello: la rivoluzione delle reti neurali sfida l’AlzheimerLa medicina nucleare dell’ospedale Santo Stefano di Prato ha contribuito a definire un nuovo paradigma nelle neuroscienze attraverso una vasta...

Una raccolta di contenuti

isola di vulcano geofisica dati satellitari eIngv, satelliti e Ia per monitorare sistema idrotermale di VulcanoUn nuovo studio dedicato all'isola di Vulcano, nell'arcipelago delle Eolie, introduce un approccio che, grazie all'intelligenza artificiale e all'integrazione di dati satellitari con misure acquisite ... ansa.it

isola di vulcano geofisica dati satellitari eIntelligenza artificiale e dati satellitari per mappare il sistema idrotermale dell'Isola di Vulcano: e i risultati sono sorprendentiIl nuovo studio dell'INGV e dell'Università di Catania: analizzati otto anni di temperature al cratere La Fossa. Il sistema distingue perfettamente gli stati di normalità, le crisi minori e le pericol ... lasicilia.it

Digita per trovare news e video correlati.