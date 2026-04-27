Geofisica dati satellitari e reti neurali per monitorare l’Isola di Vulcano

Recentemente sono stati utilizzati dati satellitari e reti neurali per monitorare il sistema idrotermale dell’isola di Vulcano, composto da acqua, vapore e gas presenti nel sottosuolo. Questa combinazione di tecnologie permette di osservare i cambiamenti nel sottosuolo in modo più dettagliato e continuo rispetto ai metodi tradizionali. L’obiettivo è ottenere informazioni precise sulla stabilità e sui movimenti dell’area vulcanica.

Dati satellitari e intelligenza artificiale per il monitoraggio del sistema idrotermale dell’isola di Vulcano, cioè l’insieme di acqua, vapore e gas presenti nel sottosuolo. La ricerca, coordinata dall’ Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) in collaborazione con il dipartimento di Matematica e informatica dell’Università degli Studi di Catania, è stata realizzata nell’ambito del progetto “Safari’ (An Artificial Intelligence-based StrAtegy For volcAno hazaRd monItoring from space) finanziato dal programma ‘Pianeta Dinamico’ dell’Ingv, ed è stata pubblicata sulla rivista scientifica ‘Remote Sensing Applications: Society and Environment’.🔗 Leggi su Ildenaro.it Notizie correlate San Pietro: modello digitale hi-tech per monitorare fondazioni e stabilità, tra storia, geofisica e tutela sismica.San Pietro Sotto la Lente: Un Modello Digitale per Proteggere il Simbolo del Cristianesimo Roma, 16 febbraio 2026 – Un ambizioso progetto di... Cervello: la rivoluzione delle reti neurali sfida l’AlzheimerLa medicina nucleare dell’ospedale Santo Stefano di Prato ha contribuito a definire un nuovo paradigma nelle neuroscienze attraverso una vasta... Una raccolta di contenuti Ingv, satelliti e Ia per monitorare sistema idrotermale di VulcanoUn nuovo studio dedicato all'isola di Vulcano, nell'arcipelago delle Eolie, introduce un approccio che, grazie all'intelligenza artificiale e all'integrazione di dati satellitari con misure acquisite ... ansa.it Intelligenza artificiale e dati satellitari per mappare il sistema idrotermale dell'Isola di Vulcano: e i risultati sono sorprendentiIl nuovo studio dell'INGV e dell'Università di Catania: analizzati otto anni di temperature al cratere La Fossa. Il sistema distingue perfettamente gli stati di normalità, le crisi minori e le pericol ... lasicilia.it