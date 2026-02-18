Viola gli arresti domiciliari e sparisce al controllo della Volante Revocata la misura finisce in carcere

Giovanni Rossi, un uomo di 40 anni, ha violato gli arresti domiciliari e si è allontanato senza motivo, sfuggendo al controllo della polizia. La sua scomparsa ha portato alla revoca della misura restrittiva, che gli ha aperto le porte del carcere. La sua assenza ingiustificata ha attirato l’attenzione degli agenti, che lo hanno rintracciato più tardi in un luogo pubblico della città. Rossi ora si trova dietro le sbarre, in attesa di ulteriori decisioni sul suo caso.

L'uomo non si è fatto trovare in casa e non rispondeva al telefono. Quando è rientrato ha fornito scuse poco credibili agli agenti Pensava forse di farla franca o che quel controllo non sarebbe mai arrivato, ma l'assenza ingiustificata da casa gli è costata cara. Nella mattinata odierna, la Polizia di Stato ha eseguito una misura di custodia cautelare in carcere nei confronti di un uomo già sottoposto al regime degli arresti domiciliari, la cui posizione si è aggravata a seguito di una palese violazione delle prescrizioni imposte dall'Autorità Giudiziaria. I guai per l'indagato sono iniziati quando gli agenti della Squadra Volante si sono recati presso la sua abitazione per un consueto controllo di routine, volto a verificare il rispetto della misura detentiva.