È ai domiciliari ma continua a spacciare | finisce in carcere

Un uomo di 49 anni, già noto alle forze dell’ordine e agli arresti domiciliari, è stato arrestato dai carabinieri di Caivano con l’accusa di spaccio di droga. Nonostante fosse sottoposto ai domiciliari, avrebbe continuato a vendere sostanze stupefacenti, motivo per cui è stato trasferito in carcere. L’operazione si inserisce nelle attività di contrasto al fenomeno nella zona.

