Un uomo di 52 anni, vicedirettore di un telegiornale nazionale, è stato arrestato dai carabinieri insieme alla sua compagna, un’insegnante di 48 anni residente nel Trevigiano. L’indagine ha portato alla luce un periodo di 18 mesi durante il quale il giornalista avrebbe commesso abusi su minori. Le autorità hanno eseguito l’arresto nel corso di un’operazione di polizia.

Un giornalista di 52 anni, già vice direttore di un telegiornale nazionale, è stato arrestato dai carabinieri insieme alla sua compagna, un’insegnante di 48 anni residente nel Trevigiano. La Procura di Roma ha coordinato un’indagine scaturita dalla denuncia del padre di una ragazza di 16 anni, portando al sequestro di dispositivi contenenti materiale pedopornografico che ritrae la stessa adolescente e due nipoti piccoli. Le indagini hanno rivelato che le presunte violenze si sono protratte per circa un anno e mezzo, tra giugno 2024 e novembre scorso, con la donna che avrebbe fotografato i minori in situazioni private come il bagno o mentre dormivano. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Vicedirettore TG arrestato: 18 mesi di abusi su minori

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