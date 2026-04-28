A Salerno, un uomo di 71 anni è stato arrestato dopo essere stato condannato per abusi su minori. Era irreperibile dal 2024 e dopo mesi di ricerche i carabinieri sono riusciti a rintracciarlo. L'uomo è stato portato in caserma e si trova ora a disposizione dell’autorità giudiziaria. La notizia è stata resa nota dalle forze dell'ordine senza ulteriori dettagli.

È finita ad Agropoli, in provincia di Salerno, la latitanza di Giuseppe Pignalosa, 71 anni, ricercato dal 2024 dopo una condanna definitiva per violenza sessuale su minore. L'uomo è stato arrestato dai carabinieri del Nucleo Investigativo di Napoli, coordinati dalla Procura Generale presso la Corte d’Appello. Pignalosa era stato condannato a sei anni e mezzo di reclusione per abusi sessuali commessi nel 2012 ai danni di una minorenne. Doveva ancora scontare una pena residua di cinque anni, tre mesi e 12 giorni di carcere., Dopo essere diventato irreperibile, il 71enne si era rifugiato in un appartamento ad Agropoli, dove i militari sono riusciti a localizzarlo dopo ripetuti appostamenti e giorni di osservazione.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Salerno, condannato per abusi su minori: 71enne arrestato dopo mesi di latitanza

Notizie correlate

Abusi su minori e donne fragili: condannato a 10 anni e 8 mesi noto psicologo di AfragolaUna vicenda giudiziaria di estrema gravità si è conclusa con una condanna pesante nei confronti di D.