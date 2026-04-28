Agrigento assolto il 40enne | le accuse dell’ex non hanno prove

Un uomo di 40 anni di Agrigento è stato assolto dalle accuse di maltrattamenti e violenza sessuale dopo il processo in tribunale. Il giudice Nicoletta Sciarratta ha deciso di non riconoscere le accuse mosse dall’ex-partner, evidenziando che non ci sono prove a sostegno delle accuse. La decisione è stata comunicata al termine della discussione davanti alla corte, che ha concluso il procedimento giudiziario con l’assoluzione dell’imputato.

? Cosa sapere Il giudice Nicoletta Sciarratta assolve un quarantenne agrigentino per maltrattamenti e violenza sessuale.. Il rito abbreviato ha accertato che il fatto non sussiste per mancanza di prove.. Il giudice per l’udienza preliminare Nicoletta Sciarratta ha disposto l’assoluzione piena di un quarantenne agrigentino, stabilendo che il fatto non sussiste in merito alle pesanti accuse mosse nei suoi confronti. La decisione chiude il procedimento nato da una denuncia presentata dall’ex compagna dell’uomo, la quale aveva riferito episodi di soprusi e aggressioni avvenuti durante la loro relazione. Le contestazioni erano particolarmente gravi e includevano maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale e minacce rivolte al padre della donna.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Agrigento, assolto il 40enne: le accuse dell’ex non hanno prove Notizie correlate Leggi anche: "Il fatto non sussiste", assolto 40enne accusato di maltrattamenti e lesioni ai danni dell'ex moglie Massimo Ripepi assolto da tutte le accuse, “il fatto non sussiste”Massimo Ripepi, consigliere comunale di Reggio Calabria, è stato assolto oggi, 17 febbraio 2026, da tutte le accuse di favoreggiamento personale. Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Violenza sessuale e maltrattamenti all'ex compagna: assolto 40enne; Evasione fiscale, assolto in appello imprenditore edile di Favara; Violazione del foglio di via: assolto un 25enne; Non distrusse fatture per oltre 110 mila euro: assolto imprenditore. Nella mattinata odierna personale della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Agrigento, ha eseguito provvedimenti di sospensione dell’attività relativa a due esercizi di somministrazione di alimenti e bevande del tipo pub e bar siti nel c - facebook.com facebook OGNI BANCO HA LA SUA STORIA.MEMORIE E LIBERTA' 24.04.2026 Settima tappa di un percorso e dialogo con il mondo della scuola, ideato dall'Archiviodi storico di Agrigento.Tra gli interventi quello del presidente Pendolino e della dirigente Dr.ssa Teston x.com