Massimo Ripepi assolto da tutte le accuse il fatto non sussiste

Massimo Ripepi è stato assolto perché le accuse contro di lui sono state considerate infondate, dopo cinque anni di inchieste e processi. La decisione arriva a seguito di un giudizio che ha dimostrato l’estraneità dell’imputato alle accuse mosse. Ripepi, che aveva sempre negato ogni coinvolgimento, ha riposto con sollievo e soddisfazione alla notizia dell’assoluzione.

Reggio Calabria, assolto Massimo Ripepi: cinque anni di accuse infondate si chiudono con il "fatto non sussiste". Massimo Ripepi, consigliere comunale di Reggio Calabria, è stato assolto oggi, 17 febbraio 2026, da tutte le accuse di favoreggiamento personale. La sentenza del Tribunale, che ha applicato la formula più ampia prevista dalla legge, pone fine a un'inchiesta durata oltre cinque anni e che aveva portato alle sue dimissioni dalla direzione nazionale di Fratelli d'Italia. Al centro delle accuse, la presunta pressione esercitata su una madre per non denunciare abusi sulla figlia.