Mascali rinasce | paratie e decoro per sfidare il clima

Il forte vento del ciclone Harry ha causato danni significativi lungo il litorale di Mascali, spazzando via parti del lungomare e danneggiando le barriere di protezione. Per proteggere le zone più vulnerabili, il Comune ha avviato lavori di rafforzamento delle paratie e di riqualificazione delle aree pubbliche, coinvolgendo operai e tecnici locali. Le opere mirano a rendere il tratto più sicuro e accogliente per residenti e turisti. I lavori procedono senza sosta.

Il ciclone Harry ha lasciato profonde ferite lungo il litorale ionico, ma Mascali non si arrende. Dopo le devastanti mareggiate, l'amministrazione comunale ha avviato interventi straordinari per ripristinare il lungomare tra Sant'Anna e Fondachello. Il sindaco Luigi Messina e l'assessore Veronica Musumeci sono in prima linea, con l'obiettivo di garantire decoro immediato e protezione a lungo termine contro i cambiamenti climatici. Le ruspe e gli operai sono al lavoro per rimuovere detriti e rifiuti accumulati lungo la via Spiaggia. Parallelamente, sono in corso lavori idraulici cruciali nel tratto terminale del torrente Macchia, a Sant'Anna, dove la furia del ciclone ha sepolto il sottopasso e danneggiato le infrastrutture idriche.