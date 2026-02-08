Cia Chieti-Pescara | Bomba bis focus su clima economia e nuove generazioni in agricoltura

Domenico Bomba è stato confermato alla guida della Cia Chieti-Pescara, rafforzando la continuità in un momento difficile per il settore agricolo. La provincia si trova ad affrontare crisi climatiche e difficoltà economiche, e la scelta di confermare il leader uscente dimostra l’intenzione di proseguire sulla strada già tracciata. La discussione si concentra anche su clima, economia e sulle nuove generazioni di agricoltori, che giocano un ruolo importante nel futuro dell’agricoltura locale.

Domenico Bomba è stato confermato alla guida della Cia Chieti-Pescara, un segnale di continuità per l'organizzazione agricola in una provincia che da anni si confronta con sfide complesse, dalle emergenze climatiche alle pressioni economiche sui produttori. La rielezione, avvenuta durante l'assemblea elettiva provinciale tenutasi il 7 febbraio a San Vito Chietino, proietta Bomba, 58 anni e originario di Lanciano, verso un nuovo quadriennio, il 2026-2030, alla guida di un comparto agricolo che si trova a dover affrontare un futuro incerto, ma ricco di opportunità. Accanto a lui, a ricoprire il ruolo di vicepresidente, è stato eletto Diego Pasqualone, giovane produttore agricolo di Penne e presidente di Agia Abruzzo, un segnale di apertura verso le nuove generazioni di imprenditori del settore primario.

