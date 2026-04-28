Confai Bergamo ha segnalato che i contoterzisti agricoli sono stati esclusi dal credito d'imposta sul carburante previsto dal decreto 42. Questa misura riguarda le imprese agricole che utilizzano carburante per le proprie attività, ma sembra non includere i servizi di contoterzismo. La questione è stata portata all'attenzione delle autorità competenti, in un momento in cui il settore agricolo attraversa difficoltà legate ai costi energetici e alle risorse.

? Cosa sapere Confai Bergamo segnala esclusione contoterzisti dal credito d'imposta carburante previsto dal decreto 42.. Aumento tariffe minime del 20% per le imprese agromeccaniche bergamasche dopo rincari energetici.. Il rincaro del carburante agricolo e l’esclusione dal credito d’imposta per il settore agromeccanico spingono Confai Bergamo a segnalare un rischio concreto per la tenuta delle imprese contoterziste locali. La gestione dei costi energetici è diventata una sfida esistenziale lavora i campi in provincia di Bergamo. Secondo quanto emerge dalle recenti comunicazioni della sezione bergamasca di Confai, il comparto agromeccanico si trova ad affrontare una tempesta perfetta: da un lato l’impennata dei prezzi del gasolio, dall’altro una normativa nazionale che ha creato una spaccatura tra le diverse tipologie di operatori.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Agricoltura in crisi: il divario sul carburante minaccia le imprese

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