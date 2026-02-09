Agricoltura calano le imprese ma i campi non restano vuoti | Il settore cambia pelle non è in crisi

Meno imprese agricole, ma i campi continuano a essere coltivati. Secondo i dati di Confagricoltura Ravenna, il settore sta vivendo un cambiamento più che una crisi. Le aziende si riducono, ma le terre non restano vuote; si evolvono, si riorganizzano. La campagna non si ferma, anche se il volto dell’agricoltura si trasforma.

Meno imprese, ma stessa terra coltivata: l'agricoltura cambia pelle ma non arretra. È questa la fotografia scattata da Confagricoltura Ravenna, basata sugli ultimi dati camerali che, letti in controluce, raccontano un settore in piena trasformazione piuttosto che in crisi. “La lieve riduzione.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

