La Fondazione Cassa di Risparmio di Cesena ha deciso di sostenere un progetto dedicato ai pazienti diabetici più fragili, offrendo risorse e supporto pratico. L'iniziativa mira a migliorare la qualità di vita di chi affronta questa condizione in condizioni di maggiore vulnerabilità. La collaborazione si inserisce in un'azione costante della fondazione per promuovere servizi e interventi concreti nel settore sanitario.

La Fondazione Cassa di Risparmio di Cesena conferma il suo impegno al fianco dell’associazione Diabete Romagna: grazie ai fondi resi disponibili dalla Associazione tra Fondazioni di origine bancaria dell’Emilia Romagna, infatti, ha sostenuto per l’anno 2025 il progetto dal titolo ‘Il diabete nella sua fragilità’ con l’obiettivo di rispondere ai bisogni complessi di chi convive con una malattia cronica che, come un’altalena emotiva e fisica, impatta profondamente sulla vita dei pazienti e delle loro famiglie. Il progetto si è sviluppato su due direttrici fondamentali. Da un lato la valorizzazione del front office e del supporto professionale di psicologo e dietista per i pazienti in cura presso il reparto di Diabetologia dell’Ospedale Bufalini di Cesena per aiutarli a gestire il trauma della diagnosi e il cambiamento dello stile di vita. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Fondazione Cassa di Risparmio. Sostegno al progetto per pazienti diabetici fragili

Leggi anche: Future sostenibili: sfide e strategie della Fondazione Cassa di Risparmio di Asti al convegno

Fondazione Cassa Risparmio Carpi. Presidente e Cdi in carica sei anniIl Consiglio di Indirizzo della Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi, nella seduta di lunedì, ha recepito le disposizioni contenute nell’Addendum...

Temi più discussi: OPAS Banca Sistema, Fondazione CR Cuneo aderisce all'offerta di CF+; Banca Sistema, la Fondazione CR Cuneo aderisce all’Opas di CF+; Un’estate diversa / Notizie / Novità / Homepage; Fondazione Cassa di Risparmio. Sostegno al progetto per pazienti diabetici fragili.

Fondazione Cassa di Risparmio. Sostegno al progetto per pazienti diabetici fragiliLa Fondazione Cassa di Risparmio di Cesena conferma il suo impegno al fianco dell’associazione Diabete Romagna: grazie ai fondi resi disponibili dalla Associazione tra Fondazioni di origine bancaria d ... ilrestodelcarlino.it

Fondazione Carisap lancia tre bandi culturali da 350.000 euro per il territorio picenoLa Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno mette a disposizione risorse per manifestazioni, iniziative di richiamo sovraprovinciale e progetti che uniscono espressione artistica e benessere soc ... lanuovariviera.it

“Scrittori in classe” è il nuovo progetto promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna che permette a studentesse e studenti di incontrare direttamente a scuola scrittori e scrittrici, scoprendo da vicino i segreti della scrittura, il fascino delle parole - facebook.com facebook