Eredità di Achille Forti rendite destinate al sostegno dei più fragili

A Verona si sta definendo come verranno utilizzate le rendite dell’eredità del professor Achille Forti, che nel 1937 nominò il Comune come suo erede universale. La sua volontà prevedeva che le risorse provenienti dalla “Fondazione” e dal “Lascito” fossero destinate all’assistenza delle persone in difficoltà economiche. La destinazione futura di queste rendite coinvolge decisioni ufficiali per garantire il rispetto delle volontà del benefattore.

A Verona prende forma la nuova destinazione delle rendite legate all’eredità del professor Achille Forti, che nel 1937 nominò il Comune suo erede universale con l’obbligo di destinare le risorse della “Fondazione” e del “Lascito” all’assistenza delle persone in condizioni economiche disagiate. La.🔗 Leggi su Veronasera.it Notizie correlate Leggi anche: Consegnate ad associazioni sedici biciclette recuperate destinate ai più fragili Sostegno a chi sta accanto ai più fragili: al via il nuovo percorso di aiuto psicologicoE’ in partenza a Cesena un percorso di supporto psicologico rivolto a familiari che si prendono cura di una persona in condizioni di non... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Eredità di Achille Forti, rendite destinate al sostegno dei più fragili; Eredità Achille Forti: 750mila euro per anziani, disabili e famiglie; EREDITA’ DEL PROFESSOR ACHILLE FORTI; Eredità Forti, oltre 750mila euro per il sociale. Eredità Forti, oltre 750mila euro per il socialeUn sostegno concreto alle fragilità sociali della città arriva dalle rendite legate all’eredità del professor Achille Forti, che continua a produrre ... giornaleadige.it Eredità Achille Forti: 750mila euro per anziani, disabili e famiglieVerona, l'eredità di Achille Forti quasi un secolo dalla sua scomparsa, a sostegno dei più fragili: in arrivo 750mila euro ... veronaoggi.it Le risorse, 750mila euro, saranno ripartite tra iniziative di sostegno. #veronanetwork #achilleforti #eredità #newsverona - facebook.com facebook