Generazione made in Italy | innovazione e tecnologia 5.0

Giovedì 9 aprile 2026 si terrà presso la Sala Europa di Piazza Venezia il summit intitolato

(Adnkronos) – Giovedì 9 aprile 2026, presso la Sala Europa di Piazza Venezia, si terrà il summit "Generazione Made in Italy: il Nuovo Rinascimento Produttivo Italiano". L'iniziativa, promossa dall'Associazione Nazionale Giovani Innovatori (ANGI), è stata inserita ufficialmente dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) nel programma delle celebrazioni per la Giornata Nazionale. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. L’Europa multa Apple per concorrenza sleale contro le app musicali. Apple lancia i nuovi MacBook Air da 13 e 15 pollici con chip M3. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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