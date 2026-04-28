Agricola fiera dell' agricoltura a Castelfiorentino

‘Agricola’ taglia il traguardo della ventesima edizione e torna ad animare Castelfiorentino con un fine settimana all’insegna dell’agricoltura, dei prodotti tipici e della filiera corta. L’appuntamento è per sabato 9 e domenica 10 maggio nella zona sportiva di viale Roosevelt, con un’anteprima.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Notizie correlate

Leggi anche: Fiera Agricola Treviglio, un mese di eventi tra musica, food, agricoltura e spettacoli equestri

XIX Edizione di Fiera Agricola 2026: a Caserta tre giorni tra saperi, sapori e innovazione agricolaUNICEF/bambini e conflitti armati: più di 500 milioni di bambini – 1 su 5 – vivono in paesi in conflitto.

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Fiera Agricola Treviglio, un mese di eventi tra musica, food, agricoltura e spettacoli equestri; Teramo, inaugurata la 35ª Fiera dell’Agricoltura: Terra, sapori e futuro al centro dell’edizione...; Fiera Agricola Internazionale: Tessa Gelisio madrina d’eccezione e 37 eventi in programma; Mostra Agricola Campoverde al via: Una vetrina nazionale per il territorio.

CASTELLAMONTE – Fiera Agricola Primaverile: tradizioni, sapori e territorio in festa (FOTO E VIDEO)Una bella giornata di sole ha riscaldato ieri, domenica 26 aprile 2026, la Fiera Agricola Primaverile di Castellamonte. Protagonisti l'agricoltura ... obiettivonews.it

Fiera Agricola Treviglio, un mese di eventi tra musica, food, agricoltura e spettacoli equestriClasse 1997, appassionato di viaggi, sport e cinema. Ritengo che la comunicazione, in ogni sua forma e sfaccettatura, sia lo strumento capace di trasformare il… Nel territorio di Treviglio, una sugges ... ecodibergamo.it

Zore Azienda Agricola ,,,, Taipana Formaggi e latte di capra - facebook.com facebook