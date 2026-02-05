Fdi | solidarietà e vicinanza alle donne e agli uomini della polizia di stato e a tutte le forze dell’ordine

Il Direttivo Comunale di Fratelli d’Italia di Arezzo ha espresso la propria solidarietà alle forze dell’ordine. In un comunicato, i membri del partito hanno ringraziato polizia e tutte le forze dell’ordine per il lavoro quotidiano, fatto di impegno, professionalità e senso del dovere. La dichiarazione arriva in un momento in cui le istituzioni sono sotto i riflettori per le sfide che devono affrontare ogni giorno per garantire la sicurezza dei cittadini.

Arezzo, 5 febbraio 2026 – I l Direttivo Comunale di Fratelli d’Italia Arezzo esprime piena solidarietà e vicinanza alle donne e agli uomini della Polizia di Stato e a tutte le Forze dell’Ordine, che ogni giorno operano con professionalità, equilibrio e senso del dovere per garantire la sicurezza dei cittadini. In particolare, intendiamo manifestare il nostro sostegno al poliziotto coinvolto nel recente episodio di cronaca avvenuto sull’autostrada A1, nel territorio aretino, dove una pattuglia della Polizia è intervenuta per intercettare un’auto sospetta con a bordo soggetti ritenuti responsabili di gravi reati.🔗 Leggi su Lanazione.it

Approfondimenti su Fdi Arezzo

Sabato pomeriggio, in piazza Trento e Trieste, Fratelli d’Italia organizza un banchetto per mostrare vicinanza alle forze dell’ordine e parlare del referendum sulla giustizia.

Questa mattina il senatore di Fratelli d’Italia, Ancorotti, ha deciso di ritirare la proposta di legge che avrebbe introdotto uno scudo penale per agenti e militari in servizio.

Ultime notizie su Fdi Arezzo

